Стерлинг забил в АПЛ впервые с февраля – 2 мяча «Ньюкаслу». Рахим стал лидером «Сити» по голам в этом чемпионате

Полузащитник отметился дублем в матче с (5:0).

27-летний футболист забил в впервые с 12 февраля – тогда у него был хет-трик в ворота «Норвича» (4:0).

Благодаря этим голам Стерлинг догнал и опередил хавбеков Кевина де Брюйне и , став лучшим бомбардиром клуба в текущем розыгрыше чемпионата Англии. У него 12 мячей за 28 игр.

Подробно со статистикой Стерлинга можно ознакомиться здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков