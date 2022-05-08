Стерлинг забил в АПЛ впервые с февраля – 2 мяча «Ньюкаслу». Рахим стал лидером «Сити» по голам в этом чемпионате

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметился дублем в матче с «Ньюкаслом» (5:0).

27-летний футболист забил в АПЛ впервые с 12 февраля – тогда у него был хет-трик в ворота «Норвича» (4:0).

Благодаря этим голам Стерлинг догнал и опередил хавбеков Кевина де Брюйне и Рияда Мареза, став лучшим бомбардиром клуба в текущем розыгрыше чемпионата Англии. У него 12 мячей за 28 игр.

Подробно со статистикой Стерлинга можно ознакомиться здесь.

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