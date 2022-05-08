Артета после 2:1 с «Лидсом»: «Арсенал» отлично контролировал игру. К «Тоттенхэму» подготовимся как можно лучше»

прокомментировал победу «Арсенала» над (2:1) в 36-м туре АПЛ.

О матче

«Мы начали матч очень хорошо. Мы были полны решимости и создавали момент за моментом. А играть против 10 человек всегда сложнее.

Мы отлично контролировали игру. В какой-то момент стало нервно, начинаешь защищать результат».

О предстоящей игре с , победа в которой обеспечит «Арсеналу» попадание в Лигу чемпионов

«Мы знаем об этом, мы заслужили провести этот матч при таких раскладах. Мы начали сезон с 9-10 выбывшими игроками, играя против двух лучших команд Европы.

Выиграть любой матч чрезвычайно сложно. Мы подготовимся к этой игре как можно лучше», – сказал тренер «Арсенала».

«Арсенал» идет 4-м в АПЛ, оторвавшись на 4 очка от «Тоттенхэма». Команды сыграют друг с другом 12 мая

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