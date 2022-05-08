Нкетиа – второй игрок «Арсенала», сделавший дубль к 10-й минуте в матче АПЛ

Теги Нванкво Кану премьер-лига Англия Арсенал Лидс Эдвард Нкетиа Футбол

«Арсенал» дважды забил «Лидсу» в стартовые 10 минут матча АПЛ.

Дубль сделал нападающий «канониров» Эдвард Нкетиа, забивший на 5-й и 10-й минутах.

22-летний англичанин – всего второй игрок «Арсенала», которому удалось забить два гола в матче Премьер-лиги к 10-й минуте.

До него это удалось только Нванкво Кану в игре с «Сандерлендом» в октябре 2002 года.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лидс» (2:0, первый тайм).

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