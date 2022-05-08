Нкетиа – второй игрок «Арсенала», сделавший дубль к 10-й минуте в матче АПЛ

«Арсенал» дважды забил в стартовые 10 минут матча .

Дубль сделал нападающий «канониров» , забивший на 5-й и 10-й минутах.

22-летний англичанин – всего второй игрок , которому удалось забить два гола в матче Премьер-лиги к 10-й минуте.

До него это удалось только в игре с в октябре 2002 года.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лидс» (2:0, первый тайм).

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков