Нкетиа – второй игрок «Арсенала», сделавший дубль к 10-й минуте в матче АПЛ

«Арсенал» дважды забил «Лидсу» в стартовые 10 минут матча АПЛ.
Дубль сделал нападающий «канониров» Эдвард Нкетиа, забивший на 5-й и 10-й минутах.
22-летний англичанин – всего второй игрок «Арсенала», которому удалось забить два гола в матче Премьер-лиги к 10-й минуте.
До него это удалось только Нванкво Кану в игре с «Сандерлендом» в октябре 2002 года.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лидс» (2:0, первый тайм).
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