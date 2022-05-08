Талалаев об «Ахмате»: «Злости молодых чеченцев достаточно, чтобы обыграть кого угодно. Умения не хватает в завершающей стадии»

Главный тренер подвел итоги матча с «Нижним Новгородом» (1:0).

— Вы видели, что мы не очень хорошо вошли в игру, потом перестроились по ходу, сделали несколько перестановок. И в конце первого тайма, в принципе, уже имели два момента, когда должны были забивать.

После удаления во втором тайме команда проявила характер, волю, бились на каждом участке. Плюс, мне кажется, мы все-таки были ближе ко второму голу. У нас был выход один на один, плюс хороший удар из пределов штрафной. Поэтому я думаю, что мы вполне заслуженно победили.

— Можно ли говорить о том, что в начале второго тайма травма Семенова и удаление Уциева добавили мотивации вашим футболистам?

— У вас такие вопросы интересные! Сначала вы спрашивали перед матчем, как будет играть Харин. Вы увидели, как он будет играть? На сто процентов играл?

— Один тайм – нет.

— Второй вопрос вы задавали, насколько принципиален для меня этот матч. Вы увидели, насколько принципиален этот матч для меня?

— Да.

— Сейчас вы спрашиваете, добавила ли мотивации удаление и травма игрока. Вы считаете, это может добавить мотивации команде?

— Злости какой-то.

— Травма лидера [Семенова], уход другого лидера — Бериши — тоже по травме. У нас злости достаточно, у нас умения не хватает в завершающей стадии атаки. А так характера, злости, поверьте… Одной злости молодых чеченцев достаточно, чтобы обыграть кого угодно.

Вы видели, как Умаев вошел в игру? Как Лечи [Садулаев] в первом тайме рвался к воротам? Мы сейчас про разные вещи говорим.

Меня немножко не удовлетворило качество футбола, в который мы играли, когда были 11 на 11. Все остальное: ребята — большие молодцы! Спасибо им, – сказал Талалаев.

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