Мухин об отсутствии Акинфеева против «Сочи»: «Лидера не хватало. Он может напихать и завести»

Хавбек ЦСКА Максим Мухин высказался о матче с «Сочи» (0:1).

«До матча мы поддержали [вратаря] Влада [Торопа], чтобы он спокойно показывал свою игру. Да, были ошибки, но для молодого это нормальный дебют. Лидера [Акинфеева] не хватало. Он может напихать и завести.

Где-то не хватило везения, где-то понимания, но мне кажется, у всех горят глаза. Все хотят побеждать.

Если бы было понимание, почему такие результаты в последнее время, то наверняка все бы уже решили. Мы мало создали хороших моментов, где-то недобегали», — сказал Мухин.

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