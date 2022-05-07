Ахметов удален за фол после своего неточного паса в конце игры ЦСКА с «Сочи»

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в конце игры с «Сочи» (0:1) в .

На второй добавленной ко второму тайму минуте 24-летний полузащитник отдал неточную передачу в центре поля, после чего в подкате сбил защитника , перехватившего мяч и убегавшего один на один с вратарем.

Главный арбитр удалил футболиста ЦСКА.

В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром» в гостях, а затем проведут матч против «Ростова» дома.

Подробно со статистикой выступлений Ахметова можно ознакомиться здесь.

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