Месси тренировался индивидуально из-за боли в ребрах. Матч с «Труа» – завтра

не тренировался в общей группе .

Парижский клуб сообщил, что аргентинец занимался по индивидуальной программе из-за боли в ребрах. Завтра утром будет проведена новая проверка.

Также сообщается, что продолжает реабилитацию после операции после пубалгии.

Полузащитник Юлиан Дракслер приступил к занятиям на поле – с мячом и без него.

вернется к тренировкам в конце следующей недели.

Следующий матч «ПСЖ» проведет завтра, 8 мая. Команда Маурисио Почеттино встретится с .

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