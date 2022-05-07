Месси тренировался индивидуально из-за боли в ребрах. Матч с «Труа» – завтра

Теги ПСЖ Труа Лионель Месси травмы Мауро Икарди Юлиан Дракслер Леандро Паредес Футбол

Лионель Месси не тренировался в общей группе «ПСЖ»

Парижский клуб сообщил, что аргентинец занимался по индивидуальной программе из-за боли в ребрах. Завтра утром будет проведена новая проверка. 

Также сообщается, что Леандро Паредес продолжает реабилитацию после операции после пубалгии.

Полузащитник Юлиан Дракслер приступил к занятиям на поле – с мячом и без него. 

Мауро Икарди вернется к тренировкам в конце следующей недели. 

Следующий матч «ПСЖ» проведет завтра, 8 мая. Команда Маурисио Почеттино встретится с «Труа»

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