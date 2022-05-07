Месси тренировался индивидуально из-за боли в ребрах. Матч с «Труа» – завтра

Лионель Месси не тренировался в общей группе «ПСЖ».
Парижский клуб сообщил, что аргентинец занимался по индивидуальной программе из-за боли в ребрах. Завтра утром будет проведена новая проверка.
Также сообщается, что Леандро Паредес продолжает реабилитацию после операции после пубалгии.
Полузащитник Юлиан Дракслер приступил к занятиям на поле – с мячом и без него.
Мауро Икарди вернется к тренировкам в конце следующей недели.
Следующий матч «ПСЖ» проведет завтра, 8 мая. Команда Маурисио Почеттино встретится с «Труа».
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