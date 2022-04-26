«ПСЖ» хочет продать 7-8 игроков летом. Паредес, Дракслер, Керер и Курзава – в их числе

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Левен Курзава Юлиан Дракслер Леандро Паредес Тило Керер Футбол

Состав «ПСЖ» сильно изменится по ходу летнего трансферного окна.

L’Équipe пишет, что в рамках перестройки французский клуб хочет продать 7-8 игроков летом. В их число входят Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Тило Керер и Левен Курзава.

Интерес к Паредесу проявляют несколько итальянских клубов, но Леандро не хочет уходить из «ПСЖ». Его контракт с клубом действует до 2023 года.

Срок соглашения Керера с «ПСЖ» тоже истекает летом 2023 года. Его оценивают в 20-30 млн евро. Немецкие и английские клубы следят за ним.

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