Паредес о свисте в адрес Месси: «Безумие, не мог поверить в это. Лео старается ради «ПСЖ»

осудил болельщиков «ПСЖ» за свист адрес .

В ходе сезона фанаты парижан неоднократно освистывали аргентинского форварда во время матчей.

«Когда начался свист, я не мог поверить в это. На это невозможно повлиять, но это безумие.

Это неприятно, потому что я знаю Лео, как много он дает, генерирует. Он старается ради , готовится. По правде говоря, этот свист беспокоит», – сказал хавбек парижан.

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