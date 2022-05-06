Паредес о свисте в адрес Месси: «Безумие, не мог поверить в это. Лео старается ради «ПСЖ»

Леандро Паредес осудил болельщиков «ПСЖ» за свист адрес Лионеля Месси.
В ходе сезона фанаты парижан неоднократно освистывали аргентинского форварда во время матчей.
«Когда начался свист, я не мог поверить в это. На это невозможно повлиять, но это безумие.
Это неприятно, потому что я знаю Лео, как много он дает, генерирует. Он старается ради «ПСЖ», готовится. По правде говоря, этот свист беспокоит», – сказал хавбек парижан.
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