Паредес о свисте в адрес Месси: «Безумие, не мог поверить в это. Лео старается ради «ПСЖ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Леандро Паредес Футбол

Леандро Паредес осудил болельщиков «ПСЖ» за свист адрес Лионеля Месси.

В ходе сезона фанаты парижан неоднократно освистывали аргентинского форварда во время матчей.

«Когда начался свист, я не мог поверить в это. На это невозможно повлиять, но это безумие.

Это неприятно, потому что я знаю Лео, как много он дает, генерирует. Он старается ради «ПСЖ», готовится. По правде говоря, этот свист беспокоит», – сказал хавбек парижан.

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