Микель Артета: «Арсенал» предложил мне контракт, когда мы проиграли три матча подряд»

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Микель Артета прокомментировал продление контракта с «Арсеналом».

«Игроки узнали об этом утром. Некоторые из них спрашивали меня об этом раньше. Но мне не нравится об этом говорить. 

Клуб предложил мне контракт, когда мы проиграли три матча [подряд]», – сказал главный тренер «Арсенала» на пресс-конференции перед матчем с «Лидсом». 

«Арсенал» потерпел 3 поражения подряд в апреле – от «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтона» (1:2) и «Саутгемптона» (0:1). 

Артета подписал новое соглашение с лондонским клубом сроком до 2025 года. 

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