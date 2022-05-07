Микель Артета: «Арсенал» предложил мне контракт, когда мы проиграли три матча подряд»

прокомментировал продление контракта с .

«Игроки узнали об этом утром. Некоторые из них спрашивали меня об этом раньше. Но мне не нравится об этом говорить.

Клуб предложил мне контракт, когда мы проиграли три матча [подряд]», – сказал главный тренер «Арсенала» на пресс-конференции перед матчем с «Лидсом».

«Арсенал» потерпел 3 поражения подряд в апреле – от «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтона» (1:2) и «Саутгемптона» (0:1).

Артета подписал новое соглашение с лондонским клубом сроком до 2025 года.

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