Артета о 2:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» выиграл некрасиво, но показал потрясающий дух»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1).

«Нужно находить способ побеждать, и сегодня мы выиграли некрасиво. Мы должны признать, что так и было. При этом мы показали потрясающий дух, ведь если хочешь сыграть в свой футбол, то нужно суметь сыграть и так, как предпочитает соперник. Мы приспосабливались.

Нужно всегда стараться побеждать – заставлять соперника ошибаться, блистать самим, проявлять упорство, играть на ноль.

Я очень рад, особенно за Холдинга (автор гола – прим. Sports.ru), поскольку он играет реже, чем заслуживает. Сегодня он был лучшим игроком матча. Он всегда находится на поле там, где нужно», – сказал Артета.