Артета о новом контракте с «Арсеналом»: «Хотим поднять клуб на следующий уровень и конкурировать с топ-командами»

высказался о продлении контракта с .

40-летний баск и лондонский клуб подписали соглашение до конца сезона-2024/25.

«Я рад, благодарен и действительно очень счастлив сегодня. Мы хотим поднять клуб на следующий уровень и по-настоящему конкурировать с топ-командами.

Для этого нам надо играть в Лиге чемпионов, развивать команду, делать лучше наших игроков и клубные службы, создавать еще большее единение с фанатами, улучшать атмосферу на , приглашать топовых талантов и лучших людей в клуб. И нам надо довести проект до такого уровня», – сказал главный тренер «Арсенала».

Артета, игравший за «Арсенал» с 2011 по 2016 год, возглавил команду в 2019-м, начав самостоятельную тренерскую карьеру после работы в штабе Пепа Гвардиолы в «Ман Сити».

Микель привел «канониров» к победам в Кубке и Суперкубке Англии.

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