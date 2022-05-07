Ротен о Мбаппе: «Он дал «ПСЖ» шанс предложить что-то внятное, дело не в деньгах, а в спортивном проекте. Он уйдет, если в клубе ничего не изменится»

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Жером Ротен высказался о будущем Килиана Мбаппе

«Он приоткрыл дверь для продления контракта, он дал «ПСЖ» шанс предложить что-то внятное.  

Но дело не в деньгах, а в спортивном проекте. Он хочет получить ответы и ждет их. Он их еще не получил. 

Его логика состоит в том, чтобы уйти, если в «ПСЖ» ничего не изменится, это не изменилось», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC Sport. 

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