Мбаппе и «ПСЖ» согласовали контракт до 2024 года, зарплата – 50 млн евро в год (Le Parisien)

Форвард Килиан Мбаппе может остаться в до 2024 года.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, сторона футболиста дала принципиальное согласие на продолжение сотрудничества еще на два сезона.

Мбаппе будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, подписной бонус – 100 млн евро. Контракт будет предусматривать опцию продления еще на сезон.

Текущий договор между Мбаппе и «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Со статистикой выступлений 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фердинанд о Мбаппе: «Надо уйти туда, где можно взять ЛЧ. Месси и Роналду уже не будут монополизировать «Золотой мяч». Кто станет их наследником?»