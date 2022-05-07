Наумов о продаже «Челси»: «Какое-то падение будет, но со временем клуб поднимется»

Экс-президент «Локомотива» высказался о продаже «Челси».

«Абрамович очень многого достиг с «Челси» — выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Англии. Он очень много вкладывался в клуб.

Когда меняется владелец, это всегда ведет к хаосу и неразберихе. Не думаю, что станет хуже. Результаты упадут, поскольку вслед за хозяином придет новый менеджмент. Со временем клуб поднимется, но какое-то падение, безусловно, будет.

Насколько я понимаю, все деньги от продажи клуба поступят на замороженный счет. Значит, Абрамович их не получит. Получается, их просто отобрали. Это беспредел и бандитизм!» — сказал Наумов.

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