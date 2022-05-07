Клеман о 8 победах «Монако» подряд: «Команда проявила сплоченность и находится на пике формы»

Главный тренер подвел итоги матча Лиги 1 с «Лиллем» (2:1).

– Этот матч нельзя назвать лучшим в нашем исполнении, но, как по мне, это стало победой решимости и сплоченности всей команды, потому что мы выложились полностью, чтобы увезти домой эти три очка.

Мы знали до начала встречи, что будет нелегко играть с такой командой, которая много раз показывала зубы, в том числе на домашней арене. «Лилль» проявил желание отыграться, их игроки хотели проявить себя в деле. Победить при таких обстоятельствах было очень важно.

– Ваша команда сегодня добилась 8-й победы кряду.

– Мы этому рады, но смотрим вперед, и главными остаются два матча, которые нам еще предстоит провести. Мы должны сохранить тот же настрой и ту же решимость в своих действиях.

Все эти победы не случайны, их удалось добиться благодаря упорной работе всей команды, которая проявила сплоченность и находится на пике формы. Конечно же, мы предпочитаем находиться на том месте, на котором находимся сейчас, нежели на том, на котором мы находились несколько месяцев назад, но требуется сохранять концентрацию и думать о матче с «Брестом», отбросив всю табличную арифметику.

– Что можете сказать об игре Тчуамени, отметившегося дублем?

– Мне как тренеру легко работать с Орельеном, потому что ему всегда хочется улучшать свою игру. Вся команда в полном составе провела большую работу над ударами и завершающей стадией, поэтому я очень рад, что ему удалось забить таким образом.

Это стало возможным благодаря постоянной отработке ударов в последние недели, но также свою роль сыграло то, что он не расслабляется, стараясь выжимать из моментов максимум.

Он также был близок к тому, чтобы забить головой. Над этим игровым аспектом нам предстоит еще поработать. Но Орельен исключителен в своем стремлении двигаться вперед и с каждым месяцем он становится только сильнее, что открывает перед ним двери в светлое будущее, – сказал Клеман.

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