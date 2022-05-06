Шварц о 2:5 с «Крыльями»: «Динамо» нужно было лучше обороняться. Смотрим в будущее с позитивом, должны выйти в финал Кубка»

высказался после крупного поражения «Динамо» от (2:5).

– Хотел бы поздравить самарцев с победой и юбилеем клуба. Игра была очень эмоциональной, и нам постоянно приходилось догонять соперника. Мы дважды пытались вернуться в игру, но пропускали разящие контратаки самарцев.

Мы могли отыграться при счете 2:3, но, к сожалению, нам это не удалось. Сегодня у нас были проблемы в обороне, и соперник наказывал нас за потери мяча.

Если говорить об эмоциях и характере, то мне не в чем упрекнуть своих футболистов. Нам просто нужно было лучше обороняться и играть более цепко.

– «Динамо» сегодня отказалось от прессинга. Это было осознанное решение, и насколько оно оказалось оправданно?

– Я не могу сказать, что мы играли низко, мы так же пытались прессинговать. Нужно отдать должное нашему сопернику.

– После матча вы подошли к судьям и общались с ними. С какими их решениями вы были не согласны?

– Главной проблемой в произошедшем я бы назвал недопонимание. Красная карточка была выписана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного арбитра в чем-то, просто сложилась такая ситуация, что мы не поняли друг друга.

– «Крылья» третий раз подряд обыграли «Динамо». Можно ли говорить, что эта команда стилистически неудобная для вас?

– У всех команд бывают неудобные соперники. Хотел бы отметить, что сегодня нам противостояла очень хорошая команда. У них очень быстрые футболисты, которые в контратаках проявили свои лучшие качества.

В то же время я не могу сказать, что мы закрывались и пытались сыграть в несвойственный нам футбол. Наша команда проявила характер, пыталась перевернуть игру, но после простых потерь мяча «Крылья» нас наказывали.

– «Динамо» впервые под вашим руководством проиграло три матча подряд. Можно ли говорить, что команда находится в кризисе?

– Конечно, поражения в концовке чемпионата болезненны, но мы смотрим в будущее с позитивом и теперь будем готовиться к предстоящей кубковой игре во вторник. Мы должны воспользоваться своим шансом и выйти в финал Кубка России, – сказал тренер .