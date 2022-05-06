Казарцев удалил Шварца после завершения матча с «Крыльями». Тренер «Динамо» был недоволен работой судей

Сандро Шварц получил красную карточку после матча «Крылья Советов» – «Динамо» (5:2).
Главный судья игры Василий Казарцев после финального свистка удалил тренера москвичей за выход на поле для активного выражения недовольства работой арбитров.
Также в концовке второго тайма вторую желтую карточку получил форвард «Динамо» Вячеслав Грулев.
Таким образом, Шварц и Грулев пропустят матч 29-го тура с «Локомотивом».
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