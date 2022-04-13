Хави: «ЛЧ показывает, что Ла Лига не так уж сильно отстает от АПЛ. «Вильярреал» надо включить в список больших клубов»

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Главный тренер «Барселоны» Хави сравнил АПЛ и Ла Лигу на фоне матчей Лиги чемпионов.

«Реал» и «Вильярреал», одолев «Челси» и «Баварию» соответственно по сумме двух матчей, прошли в полуфинал еврокубкового турнира.

«Вчерашние события доказывают, что Ла Лига не так уж и сильно отстает от Премьер-лиги.

Как бы там ни было, Ла Лига всегда остается Ла Лигой, она всегда будет сильна.

Я видел оба матча. Я футбольный фанат. И конечная цель «Барселоны» – вернуться в Лигу чемпионов.

Кстати, «Вильярреал» теперь можно считать большим клубом, не так ли? Его нужно включить в список больших клубов», – заявил Хави.

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