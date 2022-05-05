Кавани о переходе Роналду в «МЮ»: «Случись это на неделю раньше, попросил бы найти мне новый клуб»

Форвард Эдинсон Кавани рассказал о желании покинуть в прошлом году.

«Как только «МЮ» подписал Роналду, я подумал, что это хорошая сделка для клуба. Я сейчас чуть лучше разбираюсь в том, как устроен мир футбола, поэтому первым делом позвонил своему брату и сказал: «Фернандо, случись это неделю назад, я попросил бы тебя найти мне новую команду».

Но не потому, что я не хотел играть с Роналду. Нет. У меня появилась возможность узнать его поближе, он настоящий профессионал, у которого есть свои цели, это здорово для спортсмена. Но я знаю, как все устроено в футболе в наши дни. Я понимал ситуацию. Это не связано с тем, что я не смог бы исполнять в «МЮ» свою роль, просто сейчас все устроено определенным образом, не как прежде.

Все произошло очень быстро, я ничего не почувствовал. Подумал лишь: «Мы будем играть и постараемся выжать максимум».

Я позвонил своему брату, и он сказал мне в ответ на все это: «Эди, сохраняй позитивный настрой, ты сможешь себя проявить». Он обо многом мне рассказал, и я не сомневался в том, что все может сложиться лучше, но сказал ему: «Давай посмотрим, что будет дальше».

И мы все знаем, что было дальше. Я пытаюсь изо всех сил помогать команде, как это было и в других клубах, но стало понятно, что ранние ощущения были верными. Да, у меня были проблемы с травмами, но вот как все получилось», – сказал Кавани.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь, показателями Кавани – тут.

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