Стив Макманаман: «Квадрупл невозможен. «Ливерпуль» не фаворит ни ЛЧ, ни АПЛ, а в финале Кубка Англии с «Челси» будет очень тяжело»

Бывший хавбек «Ливерпуля» убежден, что клуб не выиграет 4 трофея за этот сезон.
«Это практически невозможно. То, что они уже сделали, впечатляет, это уже невероятный сезон, учитывая все, чего они добились и с чем сталкивались в прошлом.
Но квадрупл невозможен. Нужно, чтобы очень многое сложилось в вашу пользу. Мало просто набрать хороших футболистов – мы видели это по «Манчестер Сити». Нужно, чтобы вам по-настоящему везло. Нужно, чтобы мяч отскакивал куда надо, чтобы решения оказывались верными. Это очень, очень сложная задача.
«Ливерпуль» не фаворит Лиги чемпионов, у «Манчестер Сити» больше шансов. Также «горожане» фавориты и в АПЛ. Так что не стоит принимать за чистую монету все эти разговоры о квадрупле. Глупо рассуждать о нем, когда вы выиграли один трофей и вышли в финал еще в одном турнире.
В четвертьфинале ЛЧ все было ясно после первого матча. При всем уважении к «Бенфике», было ясно, что «Ливерпуль» пройдет дальше.
Финал Кубка Англии будет очень тяжелым, если судить по финалу Кубка лиги, где «Челси», пожалуй, сыграл лучше, но обе команды нивелировали сильные стороны друг друга. Пенальти – это лотерея. В финале Кубка Англии серия может пойти уже в пользу лондонцев.
Если «Ливерпуль» выиграет АПЛ или ЛЧ, то два трофея – это уже повод для большой радости», – сказал Стив Макманаман.