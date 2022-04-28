Стив Макманаман: «Квадрупл невозможен. «Ливерпуль» не фаворит ни ЛЧ, ни АПЛ, а в финале Кубка Англии с «Челси» будет очень тяжело»

Бывший хавбек убежден, что клуб не выиграет 4 трофея за этот сезон.

«Это практически невозможно. То, что они уже сделали, впечатляет, это уже невероятный сезон, учитывая все, чего они добились и с чем сталкивались в прошлом.

Но квадрупл невозможен. Нужно, чтобы очень многое сложилось в вашу пользу. Мало просто набрать хороших футболистов – мы видели это по . Нужно, чтобы вам по-настоящему везло. Нужно, чтобы мяч отскакивал куда надо, чтобы решения оказывались верными. Это очень, очень сложная задача.

«Ливерпуль» не фаворит чемпионов, у «Манчестер Сити» больше шансов. Также «горожане» фавориты и в . Так что не стоит принимать за чистую монету все эти разговоры о квадрупле. Глупо рассуждать о нем, когда вы выиграли один трофей и вышли в финал еще в одном турнире.

В четвертьфинале ЛЧ все было ясно после первого матча. При всем уважении к «Бенфике», было ясно, что «Ливерпуль» пройдет дальше.

Финал Кубка Англии будет очень тяжелым, если судить по финалу Кубка лиги, где , пожалуй, сыграл лучше, но обе команды нивелировали сильные стороны друг друга. Пенальти – это лотерея. В финале Кубка Англии серия может пойти уже в пользу лондонцев.

Если «Ливерпуль» выиграет АПЛ или ЛЧ, то два трофея – это уже повод для большой радости», – сказал Стив Макманаман.