Клопп о квадрупле: «Я и близко не думал о таких сумасшедших вещах. Вы можете считать очки, а нам надо играть»

не думает о том, что может выиграть 4 трофея за сезон.

«Уровень концентрации обеих команд [в финале Кубка лиги] был сумасшедшим. Это очень хорошо и очень важно. Будет ли у нас это до конца сезона? Я не знаю, но мы постараемся».

О квадрупле

«Я и близко не думал о таких сумасшедших вещах. Еще ни одна команда в истории британского футбола не выигрывала его. И мы еще даже не близки к этому.

Мы выиграли лиги, мы отстаем от «Манчестер Сити» в чемпионате, и завтра мы сыграем с «Норвичем» после того, как отыграли 120 минут в воскресенье. А затем мы сыграем с «Вест Хэмом».

Самое интересное для вас заключается в том, что вы можете подсчитывать очки, а мы должны проводить матчи», – сказал Клопп.