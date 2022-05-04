«Барса» хочет купить Рафинью, даже если «Лидс» не вылетит из АПЛ. Трансфер бразильца – один из приоритетов

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Лидс чемпионшип Рафинья Диас Футбол

«Барселона» считает трансфер полузащитника «Лидса» Рафиньи одним из приоритетов на межсезонье.

Каталонский клуб намерен подготовить предложение о приобретении 25-летнего хавбека и начать переговоры в самое ближайшее время, не дожидаясь завершения сезона.

В контракте бразильца с «Лидсом» прописаны отступные в размере 25 миллионов фунтов в случае вылета клуба из АПЛ в Чемпионшип.

Тем не менее «Барса» хочет подписать Рафинью, даже если «Лидс» останется в Премьер-лиге.

В этом сезоне хавбек забил 10 голов в 31 матче чемпионата Англии. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные