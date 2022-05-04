«Барса» хочет купить Рафинью, даже если «Лидс» не вылетит из АПЛ. Трансфер бразильца – один из приоритетов

считает трансфер полузащитника Рафиньи одним из приоритетов на межсезонье.

Каталонский клуб намерен подготовить предложение о приобретении 25-летнего хавбека и начать переговоры в самое ближайшее время, не дожидаясь завершения сезона.

В контракте бразильца с «Лидсом» прописаны отступные в размере 25 миллионов фунтов в случае вылета клуба из в Чемпионшип.

Тем не менее «Барса» хочет подписать Рафинью, даже если «Лидс» останется в Премьер-лиге.

В этом сезоне хавбек забил 10 голов в 31 матче чемпионата Англии. Его статистика – здесь.