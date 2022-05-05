Путин наградил совладельца «Спартака» Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить Алекперова Вагита Юсуфовича, город Москва», — говорится в тексте указа.

21 апреля Алекперов, которому принадлежат около 30% акций , покинул пост главы и вышел из совета директоров компании. Он возглавлял «Лукойл» с 1993 года.

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