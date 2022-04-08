У Пике выявлена тендинопатия приводящей мышцы бедра

Стал известен характер травмы защитника «Барселоны» Жерара Пике.
35-летний каталонец получил повреждение уже в середине первого тайма первого четвертьфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1) и вынужден был покинуть поле.
Обследование показало, что у Жерара тендинопатия приводящей мышцы левого бедра. Клуб не назвал сроков восстановления.
Тендинопатия – дегенеративный процесс в сухожилии, сопровождающийся отеком, воспалительным процессом и изменением структуры сухожилия.
Каталонцы 10 апреля на выезде сыграют с «Леванте» в Ла Лиге, ответная игра с «Айнтрахтом» пройдет 14-го.
Подробная статистика выступлений Пике доступна здесь.