У Пике выявлена тендинопатия приводящей мышцы бедра

Теги Айнтрахт Франкфурт Барселона Жерар Пике Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Здоровье Футбол

Стал известен характер травмы защитника «Барселоны» Жерара Пике.

35-летний каталонец получил повреждение уже в середине первого тайма первого четвертьфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1) и вынужден был покинуть поле.

Обследование показало, что у Жерара тендинопатия приводящей мышцы левого бедра. Клуб не назвал сроков восстановления.

Тендинопатия – дегенеративный процесс в сухожилии, сопровождающийся отеком, воспалительным процессом и изменением структуры сухожилия.

Каталонцы 10 апреля на выезде сыграют с «Леванте» в Ла Лиге, ответная игра с «Айнтрахтом» пройдет 14-го.

Подробная статистика выступлений Пике доступна здесь.

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