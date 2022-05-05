Отец Агаларова: «Гамид хочет поиграть в хорошей команде. Любой хочет клубного и чемпионатного повышения»

Отец форварда «Уфы» высказался о будущем игрока.

заявил об амбициях нападающего, который с 18 голами лидирует в гонке бомбардиров .

«Гамид хочет поиграть в хорошей команде — независимо от того, как будет складываться судьба «Уфы». Любой игрок хочет клубного и чемпионатного повышения.

Интерес команд из первой восьмерки? Я пытаюсь объяснить всем, кто обращается ко мне, что нужно идти в клуб. У Гамида действующий контракт. Да, мы хотим попробовать свои силы в новой команде. Но большая часть зависит от клуба.

Сейчас Гамид все-таки в первую очередь думает о том, чтобы сохранить место в РПЛ. Он говорит об этом. И я вижу по нему, как он переживает, когда команда не добивается лучшего результата», – сказал Агаларов-старший.

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