Каземиро о камбэке с «Сити» и выходе в финал ЛЧ: «Никогда нельзя сдаваться. «Реал» совершил почти невозможное»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Каземиро Футбол

Каземиро прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Хавбек мадридского клуба высказался после ответного матча 1/2 финала с «Манчестер Сити» (3:1 доп. вр., первая игра – 3:4).

«Мы два года играли без болельщиков. Теперь можем насладиться этой атмосферой.

Этот клуб никогда не сдается и борется до самого конца. Нужно поздравить всех.

Родриго феноменально вошел в игру. Никогда нельзя сдаваться. Нам удалось совершить почти невозможное», – сказал Каземиро.

90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!

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