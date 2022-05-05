Каземиро о камбэке с «Сити» и выходе в финал ЛЧ: «Никогда нельзя сдаваться. «Реал» совершил почти невозможное»

Каземиро прокомментировал выход «Реала» в финал чемпионов.

Хавбек мадридского клуба высказался после ответного матча 1/2 финала с (3:1 доп. вр., первая игра – 3:4).

«Мы два года играли без болельщиков. Теперь можем насладиться этой атмосферой.

Этот клуб никогда не сдается и борется до самого конца. Нужно поздравить всех.

Родриго феноменально вошел в игру. Никогда нельзя сдаваться. Нам удалось совершить почти невозможное», – сказал .

90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!