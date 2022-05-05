Вальверде о выходе в финал ЛЧ: «Когда «Сити» забил, казалось, что все валится из рук. «Реал» сражался до конца»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Хавбек мадридского клуба высказался после ответного матча 1/2 финала с «Манчестер Сити» (3:1 доп. вр., первая игра – 3:4).

«Еще один сумасшедший вечер. Не могу не выделить наши бойцовские качества и командный дух. Мы сражались до самого конца. Когда «Сити» забил, казалось, что все валится из рук. Все наши усилия в предыдущих противостояниях показались напрасными.

Но болельщики продолжали гнать нас вперед и здорово нам помогли. Когда голы залетают, начинаешь думать о победе», – сказал Вальверде.

90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!

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Лига чемпионов УЕФА

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