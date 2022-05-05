Голы Родриго, Винисиуса и Силвы – среди претендентов на звание лучшего в 1/2 финала ЛЧ

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Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.

Хавбек «Реала» Винисиус Жуниор отличился в первом матче с «Манчестер Сити» (3:4) после прохода по левому флангу.

Полузащитник «Реала» Родриго забил головой в ответной встрече с «Манчестер Сити» (3:1 доп. вр.), переведя игру в овертайм.

Хавбек «Вильярреала» Франсис Коклен забил головой в «девятку» в ответном матче с «Ливерпулем» (2:3).

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отличился в первой игре с «Реалом» (4:3), поразив верхний угол ворот.

90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!

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