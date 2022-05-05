Вудгейт о «Реале»: «Они никогда не думают, что уже обыграны, и идут вперед до конца. Поразительно»

Бывший защитник «Реала» отреагировал на игру клуба с .

Мадридцы, уступая 0:1 до 90-й минуты ответного полуфинального матча , сумели перевернуть его ход и ведут 3:1 в дополнительное время.

«Эти игроки никогда не думают, что их уже обыграли. Они просто продолжают идти вперед до конца. И они снова это сделали. Поразительно. «Реал» никуда не собирается.

Это невозможно было предугадать. Не успели мы моргнуть, как матч перешел в дополнительное время, а уже повел в счете. Какой футбол!» – отметил Вудгейт.