Родриго первым в истории плей-офф ЛЧ забил 2 гола после 89-й минуты

Вингер установил рекорд в матче с «Манчестер Сити».

Бразилец в ответной полуфинальной игре ЛЧ забил «горожанам» на 90-й минуте и на первой добавленной ко второму тайму.

Никому в истории турнира не удавалось забить в плей-офф дважды на 90-й минуте и позднее (без учета дополнительного времени).

Со статистикой выступлений 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Реал» – «Ман Сити». 3:1 – Бензема забил с пенальти в дополнительное время! Текстовый онлайн есть