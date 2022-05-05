Родриго первым в истории плей-офф ЛЧ забил 2 гола после 89-й минуты

Вингер «Реала» Родриго Гоэс установил рекорд Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Сити».
Бразилец в ответной полуфинальной игре ЛЧ забил «горожанам» на 90-й минуте и на первой добавленной ко второму тайму.
Никому в истории турнира не удавалось забить в плей-офф дважды на 90-й минуте и позднее (без учета дополнительного времени).
Со статистикой выступлений 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Видеотрансляция матча «Реал» – «Ман Сити». 3:1 – Бензема забил с пенальти в дополнительное время! Текстовый онлайн есть