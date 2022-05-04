Родриго сделал дубль за «Реал» во 2-й игре подряд. У него 6 голов в последних 6 матчах

Вингер Родриго Гоэс оформил дубль во втором матче за «Реал» подряд.

Бразилец дважды поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1, второй тайм) в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов.

Также 21-летний полузащитник забил два мяча «Эспаньолу» (4:0) в 34-м туре 30 апреля.

Всего у Родриго 6 голов в 6 последних матчах «Реала». До этого он не забивал за клуб с 19 октября.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Реал» – «Ман Сити». 2:1 – Винисиус забил на 92-й! Текстовый онлайн есть