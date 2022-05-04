Сторожук об удалении Черникова: «Лучше так, чем безвольно проводить игровое время»

Александр Сторожук прокомментировал удаление в матче с «Локомотивом» (1:0).

Полузащитник «Краснодара» получил в этой игре свою третью красную карточку в нынешнем сезоне .

«Я отвернулся, курьезный момент вышел, не видел, верховая борьба на тонкого. Как мне сказал судья, где-то Александр коснулся игрока , надо смотреть.

Он провел качественный матч, на топ-уровне. Но тот момент произошел от большого желания, и лучше так, чем безвольно проводить игровое время», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .