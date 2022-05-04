Хавбек «Краснодара» Черников удален в 3-й раз в текущем розыгрыше РПЛ – это антирекорд сезона

Хавбек «Краснодара» Александр Черников был удален с поля в концовке матча с «Локомотивом».
Первую желтую карточку 22-летний полузащитник получил от арбитра Артема Чистякова на 90-й минуте за фол на Вильзоне Изидоре, а вторую – на 95-й за то, что ударил локтем Антона Миранчука в борьбе в воздухе.
Это уже третье удаление Черникова в текущем розыгрыше РПЛ, что является антирекордом этого сезона.
Отметим, что Черников забил победный гол «Локомотиву» на 83-й минуте.
Подробная статистика игрока «Краснодара» – здесь.