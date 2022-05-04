Хавбек «Краснодара» Черников удален в 3-й раз в текущем розыгрыше РПЛ – это антирекорд сезона

Хавбек «Краснодара» был удален с поля в концовке матча с .

Первую желтую карточку 22-летний полузащитник получил от арбитра Артема Чистякова на 90-й минуте за фол на , а вторую – на 95-й за то, что ударил локтем в борьбе в воздухе.

Это уже третье удаление Черникова в текущем розыгрыше , что является антирекордом этого сезона.

Отметим, что Черников забил победный гол «Локомотиву» на 83-й минуте.

Подробная статистика игрока – здесь.