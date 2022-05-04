«Локомотив» потерял шансы на 2-е место в РПЛ и отстает от 3-го на 8 очков

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«Локомотив» имеет минимальные шансы завоевать медали в нынешнем сезоне РПЛ.

В перенесенном матче 19-го тура РПЛ московская команда проиграла в гостях «Краснодару» (0:1).

Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 41 очко.

«Локо» потерял шансы догнать идущее на второй позиции «Динамо» (52 очка), а от занимающего третье место «Сочи» (49 очков) отстает на восемь баллов за три тура до конца.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место, до этого дважды подряд финишировал вторым, а в сезоне-2017/18 стал чемпионом России.

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