«Локомотив» потерял шансы на 2-е место в РПЛ и отстает от 3-го на 8 очков

«Локомотив» имеет минимальные шансы завоевать медали в нынешнем сезоне .

В перенесенном матче 19-го тура РПЛ московская команда проиграла в гостях (0:1).

Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 41 очко.

«Локо» потерял шансы догнать идущее на второй позиции (52 очка), а от занимающего третье место (49 очков) отстает на восемь баллов за три тура до конца.

В прошлом сезоне занял третье место, до этого дважды подряд финишировал вторым, а в сезоне-2017/18 стал чемпионом России.