Хавбек «Краснодара» Апеков удален через 7 минут после выхода в игре с «Локо» за фол в центре поля

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Краснодар Дмитрий Живоглядов Артем Чистяков Руслан Апеков Футбол

Полузащитник «Краснодара» Руслан Апеков получил красную карточку в игре с «Локомотивом».

Хавбек вышел на замену на 70-й минуте перенесенной игры 19-го тура РПЛ, а уже на 75-й в центре поля в борьбе за мяч попал в ногу защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову.

Главный судья Артем Чистяков сперва дал продолжить игру, но после подсказки видеоассистента принял решение удалить Апекова, после чего составы команд стали равными.

Марадишвили удален в матче с «Краснодаром» за фол последней надежды. Это 11-я красная «Локо» в сезоне

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