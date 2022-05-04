Хавбек «Краснодара» Апеков удален через 7 минут после выхода в игре с «Локо» за фол в центре поля

Полузащитник «Краснодара» Руслан Апеков получил красную карточку в игре с «Локомотивом».
Хавбек вышел на замену на 70-й минуте перенесенной игры 19-го тура РПЛ, а уже на 75-й в центре поля в борьбе за мяч попал в ногу защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову.
Главный судья Артем Чистяков сперва дал продолжить игру, но после подсказки видеоассистента принял решение удалить Апекова, после чего составы команд стали равными.
Марадишвили удален в матче с «Краснодаром» за фол последней надежды. Это 11-я красная «Локо» в сезоне