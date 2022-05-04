Бербатов о Роналду: «18 голов в 37 лет, да ладно! Нужно проявить уважение. Он может играть еще 3-4 года, если продолжит заботиться о себе»

высказался об успешной игре .

37-летний португалец забил 18 мячей в этом сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров.

«Честно говоря, я не удивлен. Я имел удовольствие играть с ним один год, это короткий период, но я видел, как он готовился [к матчам] , когда был в «Юнайтед». А потом я следил за его карьерой, и мне не кажется удивительным, что он так играет.

Я уверен, что если он продолжит заботиться о себе, как сейчас, то наверняка сможет играть еще три-четыре года. Да, время никого не щадит, и со временем некоторые из твоих качеств ослабевают, но в таком случае нужно быть умным и корректировать свой стиль игры.

Ты все еще можешь быть хорош, и в случае с Роналду так и есть. 18 голов в 37 лет, да ладно! Нужно проявить уважение», – сказал бывший нападающий .