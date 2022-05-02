Димитар Бербатов: «Не стоит винить Роналду, если он уйдет из «МЮ», – он привык к ЛЧ. Забить столько в АПЛ в 37 лет – невероятно»

не будет винить , если он уйдет из «Ман Юнайтед» летом.

«Роналду невероятно хорош для своего возраста – это касается и его игры, и голов, которые он забивает. Забить столько в Премьер-лиге в таком возрасте – невероятное достижение. Он делает то, что должен – забивает голы.

Сейчас он играет не так, как раньше, но одна вещь постоянна – голы. Он по-прежнему забивает, и это очень важно.

Его контракт с «Юнайтед» действует еще год, и, как я считаю, это хорошо. Сейчас от него зависит, останется он или уйдет. Я был бы рад, если бы он остался. Конечно, все зависит от нового тренера и от пожеланий Роналду. Он икона футбола. Когда ты такой, то твое мнение имеет значение.

Если Роналду решит уйти, то, конечно, не стоит его винить. Когда ты привык каждый год играть в , а потом ее у тебя нет – такое сложно принять.

Его игра в этом сезоне показывает, как хорошо он заботится о себе. Роналду хочет играть как можно дольше, чтобы показать, что невозможное возможно. Он доказал, что по-прежнему хорош, играя в Премьер-лиге в 37 лет. Ему нравится доказывать людям, что они ошибались.

Уверен, Роналду не захочет останавливаться и будет играть еще несколько лет», – сказал бывший нападающий для Betfair.

В этом сезоне португалец забил 23 гола и отдал 3 передачи в 37 матчах за «МЮ». Его статистика – здесь.