Массимо Каррера: «Я бы хотел посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» хочет прервать серию побед «Зенита» в .

– Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ?

– Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство.

Возможно, явное доминирование одного клуба как-то и влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах, в футболе такое бывает, многие уже привыкли к тому, что один клуб на голову выше остальных.

Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство, например в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста, – сказал Каррера.

«Спартак» отказался от чемпионского коридора для «Зенита». Почему об этом заговорили? И как делают в других лигах?