Мостовой готов возглавить «Спартак»: «С радостью, но у меня нет лицензии PRO. Всю жизнь играл, а бумажки нет»

рассказал о готовности возглавить .

– Нужно ли сейчас увольнять ?

– Честно говоря, ничего не думаю по этому поводу. Нас «Спартак» уже приучил к тому, что каждые полгода-год что-то происходит, поэтому я ничему не удивлен. К тому же, сам Ваноли наверное хочет уже уехать из-за сложившейся обстановки. Шанс еще поработать он заслуживает, его и взяли два месяца назад только. Команда вышла в полуфинал Кубка России.

– Правильно ли будет назначить вместо него российского тренера?

– А выбора и нет. Иностранцы не поедут к нам. Так что выбора просто нет.

– Называют главной кандидатурой Владимира Федотова. Справится ли он с давлением в «Спартаке»?

– Не знаю, я его не знаю. Давление же в «Спартаке» всегда было, есть и будет. Но успех зависит еще и от состава, атмосферы внутри команды. Но есть ли смысл ему уходить из «Сочи»? У них нормально все. Сейчас «Сочи» ничем не хуже «Спартака», даже выше в турнирной таблице.

– Готовы ли вы сейчас возглавить команду?

– С радостью, но нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь, – сказал бывший полузащитник сборной России.