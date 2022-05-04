Лука Каттани: «У «Спартака» есть тренер – и на следующий сезон. Уверен, на сезон-2023/24 – тоже»

Спортивный директор «Спартака» опроверг информацию о скорой смене тренера в клубе.
«У «Спартака» есть главный тренер – и не только на этот сезон, но и на следующий. И я уверен, что на сезон-2023/24 – тоже. Вместе с этим тренером мы работаем исходя из клубной стратегии на будущее.
Любые другие комментарии излишни, тем более что цели на этот сезон еще открыты», – сказал Лука Каттани.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит Паоло Ваноли даже в случае победы в Кубке России.
Возможным кандидатами на его пост называли Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Андрея Талалаева («Ахмат»), Михаила Галактионова (молодежная сборная России) и Владимира Федотова («Сочи»).