Лука Каттани: «У «Спартака» есть тренер – и на следующий сезон. Уверен, на сезон-2023/24 – тоже»

Спортивный директор «Спартака» опроверг информацию о скорой смене тренера в клубе.

«У «Спартака» есть главный тренер – и не только на этот сезон, но и на следующий. И я уверен, что на сезон-2023/24 – тоже. Вместе с этим тренером мы работаем исходя из клубной стратегии на будущее.

Любые другие комментарии излишни, тем более что цели на этот сезон еще открыты», – сказал .

Ранее сообщалось, что уволит даже в случае победы в Кубке России.

Возможным кандидатами на его пост называли Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Андрея Талалаева («Ахмат»), Михаила Галактионова (молодежная сборная России) и Владимира Федотова («Сочи»).