Гендиректор «Зенита»: «Победа «Спартака» над «Динамо» заслуженна. Наш матч со «Спартаком» будет одним из интереснейших во второй половине РПЛ»

Гендиректор «Зенита» назвал победу над «Динамо» заслуженной.

О матче «Динамо» – «Спартак»

«Дерби «Динамо» – «Спартак» – одно из основных еще с советских времен, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что «Спартак» выиграл, – неудивительно и абсолютно заслуженно.

Удивительно то, что «Динамо» играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки».

О матче «Зенита» и «Спартака» в мае

«Думаю, это будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для «Спартака» и «Зенита», – сказал .

«Зенит» убегает от «Динамо» – уже 5 очков разницы. Но сможет ли Семак уйти еще дальше?