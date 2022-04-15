Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы есть опция автоматического продления контракта. Невыполнение условий не исключает продления по договоренности»

Генеральный директор «Зенита» высказался о контрактах Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.
Ранее появилась информация, что футболисты продлят контракты с петербуржским клубом.
– У Дзюбы есть опция на автоматическое продление контракта. Но эти условия будут проверяться в конце сезона. Поэтому пока говорить об этом бессмысленно.
Но случай невыполнения этого условия не исключает варианта продления контракта по договоренности между сторонами. Такова ситуация на сегодняшний день.
– Летом контракт с «Зенитом» заканчивается у Магомеда Оздоева.
– С Магомедом мы находимся на заключительной стадии переговоров, – сказал Александр Медведев.