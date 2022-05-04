Трент про 3:2 с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» в полуфиналах легких путей не ищет. Один плохой тайм за два матча – сойдет, раз дело сделано»

Защитник Трент Александер-Арнолд высказался о победе «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (3:2).
Мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с «Реалом» или «Манчестер Сити».
«Мы в полуфиналах легких путей не ищем, похоже. Было очень тяжело, очень. Соперник очень хорошо провел первый тайм. Мы перестроились в перерыве и взяли игру в свои руки. Мы сделали то, что должны были.
В первом тайме мы вообще не играли в футбол, не подбирали отскоки. А они играли так, как им хотелось, с нашего позволения. Во втором тайме мы лучше контролировали игру. Итого – один плохой тайм за два матча. Можно согласиться на такое, раз дело сделано», – сказал футболист BT Sport.