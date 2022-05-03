Гвардиола перед «Реалом»: «Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти в финал. Тот факт, что мы уже были там, помогает, но это не гарантия»

высказался об ответном матче против в полуфинале чемпионов.

В первой игре «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:3.

О том, будет ли готов Стоунз

«Нет, не готов».

О том, выберет ли он тот же состав

«Я не знаю, что произойдет. Выбор состава состоит в том, чтобы попытаться выиграть матч. Бывают моменты, когда ты очень плохо тренируешься перед игрой и проводишь исключительный матч, или тренируешься очень хорошо, а ребята играют плохо. Есть команды, против которых мы хорошо сыграли, и есть то, что мы должны улучшить».

О том, что «Сити» становится лучше с каждым важным матчем

Вы говорите об опыте, но вопрос в том, чему ты учишься на опыте. Если ты ничему не учишься, ты совершаешь одни и те же ошибки.

Тот факт, что мы уже были в финале, я был в финале, помогает, но это не гарантия. Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер .