Гвардиола перед «Реалом»: «Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти в финал. Тот факт, что мы уже были там, помогает, но это не гарантия»

Пеп Гвардиола высказался об ответном матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.
В первой игре «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:3.
О том, будет ли готов Стоунз
«Нет, не готов».
О том, выберет ли он тот же состав
«Я не знаю, что произойдет. Выбор состава состоит в том, чтобы попытаться выиграть матч. Бывают моменты, когда ты очень плохо тренируешься перед игрой и проводишь исключительный матч, или тренируешься очень хорошо, а ребята играют плохо. Есть команды, против которых мы хорошо сыграли, и есть то, что мы должны улучшить».
О том, что «Сити» становится лучше с каждым важным матчем
Вы говорите об опыте, но вопрос в том, чему ты учишься на опыте. Если ты ничему не учишься, ты совершаешь одни и те же ошибки.
Тот факт, что мы уже были в финале, я был в финале, помогает, но это не гарантия. Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».