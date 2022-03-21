Анчелотти о Модриче в роли ложной девятки: «План оказался неудачным. «Барса» играла лучше и заслуженно победила»

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Карло Анчелотти объяснил решение выпустить Луку Модрича на позиции ложной девятки в класико.

«Барселона» разгромила «Мадрид» в матче 29-го тура чемпионата Испании (4:0).

Модрич вышел на непривычной для себя позиции в связи с травмой нападающего Карима Бензема.

«Мы хотели больше контролировать мяч, прессинговать выше, но после первого пропущенного мяча мы не придерживались плана, и это ударило по нам.

План оказался неудачным. «Барса» играла лучше и заслуженно победила, однако это не потопило нас.

Нужно двигаться дальше и искать баланс. У нас остается 9-очковый отрыв», – сказал главный тренер «Реала».

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