Анчелотти о Модриче в роли ложной девятки: «План оказался неудачным. «Барса» играла лучше и заслуженно победила»

объяснил решение выпустить на позиции ложной девятки в класико.

разгромила в матче 29-го тура чемпионата Испании (4:0).

Модрич вышел на непривычной для себя позиции в связи с травмой нападающего .

«Мы хотели больше контролировать мяч, прессинговать выше, но после первого пропущенного мяча мы не придерживались плана, и это ударило по нам.

План оказался неудачным. «Барса» играла лучше и заслуженно победила, однако это не потопило нас.

Нужно двигаться дальше и искать баланс. У нас остается 9-очковый отрыв», – сказал главный тренер «Реала».

Главные разгромы от «Барсы» в класико. Хави-тренер мог повторить рекорды всех времен