Зарема об РПЛ и судействе: «2000-е прошли под влиянием Гинера, затем заступил «Газпром». Результат игры любой команды легко модерируется»

Зарема Салихова высказалась о ситуации в российском футболе и судействе.

«Здесь никогда не будет европейского футбола, не будет праздника, когда просто наслаждаешься красивой игрой вне зависимости от предпочтений. И никогда не будет интриги о чемпионе.

2000-е прошли под влиянием , затем на все позиции и отрасли, включая спортивное телевидение и не только, заступил .

Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние 2 года просто не смогли отладить работу ВАР? Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень десяти арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их все устраивает!

Сверхзадача-то выполнена. Ими легко модерируется результат игры любой команды. Для этого и нужны эти Мешковы и Ивановы.

Судьи давным-давно не боятся наказаний от . А как его красиво заводили в российский футбол в образе борца за справедливость! Да, он периодически отстраняет одного арбитра от судейства, как Геракл рубил головы болотной Гидре – но вместо отрубленной головы тут же вырастает новая.

Что сделает один человек в этой гнилой системе, которая цветет и разрастается как плесень уже не одно десятилетие? Хватит ли у него куража и сил? Лично я – не верю.

Ведь мы до сих пор не услышали ни одного внятного предложения по поддержке российского футбола. Ни одной меры не назвали! Просто у самих-то все прекрасно: поток газа и оборот валюты не прекращается. А значит, в футболе внутреннего пользования лидирующие позиции обеспечены.

Из-за всего этого к нам никогда больше не приедут иностранные тренеры и вообще никакие специалисты и просто игроки с амбициями – потому что все в шоке от судейства: от коррумпированности с одной стороны и непрофессионализма с другой. Я общаюсь с иностранными тренерами и футбольными функционерами из разных стран, их реакция на работу российских арбитров одинаковая: они в шоке от того, как по-разному трактуются аналогичные моменты от игры к игре.

Есть исключения – два-три судьи, которые тоже иногда ошибаются, но без явного почерка серийного убийцы футбольных матчей, коим обладают Иванов и Мешков», – написала жена владельца в блоге на Sports.ru.

Петь не хочется – только материться. Колонка Заремы Салиховой о судьях

Блог Заремы Салиховой на Sports.ru