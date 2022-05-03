Тен Хаг может перевести Магуайра направо в центре обороны. Тренер разбирается, почему Харри в «МЮ» не так комфортно, как в сборной Англии

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг ищет способы улучшить игру защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.

По информации The Telegraph, нового главного тренера заботит вопрос о том, почему капитан чувствует себя в клубе менее комфортно, чем в сборной Англии.

Нидерландский специалист может перевести Магуайра на позицию правого центрального защитника, а на место левого попросить приобрести нового футболиста.

В нынешнем сезоне Магуайр провел 28 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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