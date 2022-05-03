Рафаэль Варан: «С нетерпением жду работы с тен Хагом. У «МЮ» есть хорошие футболисты, порой играем хорошо 20-30 минут, но потом плохо 10-15»

будет рад поработать с Эриком тен Хагом.

Нидерландец возглавит со следующего сезона. Варан, выступая за «Реал», играл против «Аякса» тен Хага.

«Я играл против него в Лиге чемпионов. Тогда его команда действовала очень хорошо.

Я буду очень рад поработать с ним. С нетерпением жду начала работы с Эриком. Думаю, что у него достаточно опыта, он хороший человек для этого клуба.

В составе нашей команды есть хорошие игроки, футболисты с опытом. Мы способны лучше контролировать ситуацию во время матчей.

Порой мы играем хорошо 20-30 минут, но потом наступают 10-15 плохих минут. Мы потеряли много очков из-за этого.

Если мы обретем стабильность, то сможем многое улучшить. Считаю, что это коллективная работа, которую мы должны проделать», – сказал защитник манкунианцев.