Гвардиола о борьбе за титул: «Ман Сити» много раз был в таком положении. Не выиграем все матчи – «Ливерпуль» станет чемпионом»

Главный тренер высказался после разгрома (4:0).

«Все футболисты проявили себя здорово, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У «Лидса» были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч.

Мы уже много раз были в своем нынешнем положении [в борьбе за титул]. Тут дело не в давлении. Все просто: надо выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится – чемпионом станет .

У нас еще много сложных матчей впереди. Надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола.