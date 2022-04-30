Гвардиола о борьбе за титул: «Ман Сити» много раз был в таком положении. Не выиграем все матчи – «Ливерпуль» станет чемпионом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после разгрома «Лидса» (4:0).
«Все футболисты проявили себя здорово, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У «Лидса» были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч.
Мы уже много раз были в своем нынешнем положении [в борьбе за титул]. Тут дело не в давлении. Все просто: надо выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится – чемпионом станет «Ливерпуль».
У нас еще много сложных матчей впереди. Надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола.