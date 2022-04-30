Гвардиола о борьбе за титул: «Ман Сити» много раз был в таком положении. Не выиграем все матчи – «Ливерпуль» станет чемпионом»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после разгрома «Лидса» (4:0).

«Все футболисты проявили себя здорово, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У «Лидса» были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч.

Мы уже много раз были в своем нынешнем положении [в борьбе за титул]. Тут дело не в давлении. Все просто: надо выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится – чемпионом станет «Ливерпуль».

У нас еще много сложных матчей впереди. Надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола.

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